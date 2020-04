Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a pledat vineri pentru adoptarea legii vaccinarii, evidentiind faptul ca, in ultimii ani, in Romania, acoperirea vaccinala a inregistrat scaderi constante. "Legea vaccinarii este absolut necesara. A stat prea mult timp in Parlament…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, medicul Alexandru Rafila, spune ca nu vom putea reveni la viața de dinainte de pandemie mai devreme de jumatatea anului viitor. „Trebuie sa devina o obișnuința distanțarea fizica, purtatul maștilor, spalatul pe maini, atunci vom putea intra intr-un ritm…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat la Digi24 ca, cel mai probabil, in 2021 vom avea un vaccin pentru coronavirus. Totuși, un medicament realizat in SUA ar putea deveni disponibil in toamna acestui...

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, afirma ca cel mai probabil la inceputul saptamanii viitoare Romania va depasi numarul de 2000 de persoane infectate cu SARS-Cov-2 si va trece in scenariul 4, moment in care se vor adopta noi acte normative necesare gestionarii crizei…

- In 2-3 saptamani sau mai curand,Romania ar putea avea zilnic 1000 de cazuri Președintele Societații Române de Microbiologie, Alexandru Rafila, avertizeaza ca în decurs de 2-3 saptamâni sau chiar mai devreme, România va ajunge sa înregistreze zilnic cel puțin 1.000…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, profesorul Alexandru Rafila (foto), a marturisit ca "suntem descoperiti in fata coronavirusului" si a atras atentia ca si persoanele care au un sistem imunitar foarte bun pot suferi, in urma infectarii, leziuni pulmonare.”Noi, din punct de vedere imun…

- Președintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat ca in Italia a aparut un model de raspandire rapida a noului coronavirus, trend care incepe sa se extinda și in alte țari, precum Franța sau Germania, anunța MEDIAFAX.„Cred ca in Italia e un model care risca se se…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a explicat ca rezistența noului coronavirus Covid-19 va scadea atunci cand temperaturile vor crește la peste 20 de grade....