- In ultima saptamana, numarul pacienților cu Covid internați in Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț ramane constant pana in jurul a 250. Astazi, 9 februarie, sunt 222 de bolnavi spitalizați, mai puțini ca ieri – 232 – și cam cați erau acum o saptamana – 218, potrivit datelor zilnice raportate de…

- In data de 30 ianuarie 2022, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1569 paturi de ATI destinate pacienților COVID-19, dintre care, 377 in București. La nivelul intregii țari sunt ocupate 861 paturi ATI COVID-19. Cu o zi in urma numarul paturilor ocupate era de 824,…

- In unitațile sanitare de profil, numarul de persoane internate in secții cu COVID-19 este de 5.405, cu 460 mai mult decat in ziua anterioara. De asemenea, la ATI sunt internate 564 de persoane, cu 17 mai mult decat in ziua anterioara. Dintre cei 564 de pacienți internați la ATI, 65 au certificat care…

- Numarul pacienților cu Covid internați in spitalele din județul Suceava a crescut la 193 de persoane, din care 14 sunt copii. De asemenea, sunt internați 24 de pacienți suspecți de infectare. In intervalul 11-12 ianuarie au fost internate 34 de persoane cu Covid și o persoana a murit ca ...

- Ședința la Palatul Victoria! Pe masa premierului Nicolae Ciuca se afla proiectul de Hotarare privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 8 ianuarie 2022. De asemenea, se vor stabili masurile care se aplica pe durata starii de alerta pentru prevenirea și combaterea…

- La nivelul intregii țari sunt libere 842 de paturi in secțiile de Anestezie și Terapie Intensiva (ATI). In data de 20 decembrie 2021, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1.369 de paturi de ATI destinate pacienților COVID-19, dintre care, 313 in București. La…

- In data de 14 decembrie 2021, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1470 de paturi de ATI destinate pacienților COVID-19, dintre care, 335 in București. La nivelul intregii țari sunt ocupate 665 paturi ATI COVID-19.Informația este confirmata și de Grupul de Comunicare…

- Numarul cazurilor noi de coronavirus scade, insa ramane ridicat cel al deceselor. 343 de pacienti infectati au murit de ieri pana azi. Alti 4.128 au fost confirmati, iar in sectiile de terapie intensiva sunt internati acum 1. 681. In Timiș au fost raportate 164 cazuri noi de imbolnavire, dintre care…