Rafila: Putem avea primul medicament autorizat pentru COVID-19 până în toamnă „Atunci cand ai un medicament care trateaza cauza bolii si rezultatele sunt rapid observabile, speranta este ca putem avea pana in toamna un tratament care sa impiedice aceste forme care provoaca un numar mare de decese", a declarat pentru Mediafax Alexandru Rafila. Medicul isi bazeaza afirmatiile pe primele rezultate ale studiului cu antiviralul Remdesivir, conceput pentru tratamentul Ebola. Din 125 de pacienti in stare critica, internati intr-un spital din Chicago, doi au decedat, in timp ce starea celorlati s-a imbunatatit rapid si cei mai multi au putut fi externati dupa o saptamana de tratament.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca antiviralul Remdesivir ar putea fi primul medicament autorizat pentru tratarea COVID-19. Profesorul isi bazeaza afirmatiile pe primele rezultate ale studiului cu antiviralul Remdesivir, conceput pentru…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, sustine ca medicamentul care trateaza coronavirusul ar putea aparea pana in toamna."Acesta ar fi primul produs autorizat care actioneaza asupra virusului, practic impiedica replicarea virala. Speranta este ca putem avea pana in toamna…

- Primul medicament autorizat pentru COVID-19 ar putea aparea pana in toamna, susține Alexandru Rafila. Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, spune ca antiviralul Remdesivir ar putea fi primul medicament autorizat pentru coronavirs . „Atunci cand ai un medicament care trateaza…

- "Este vorba despre un medicament antiviral care este eficace, s-a demonstrat deja in clinici din SUA si alte state. Se numeste Rendesivir, vom beneficia de el in curand in cadrul unui studiu organizat de OMS, care include circa 25-30 de tari din lume.Unii pacienti romani vor fi tratati cu acest nou…

- In cateva zile vom ajunge la un milion de cazuri si 50.000 de decese, a declarat dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care s-a aratat "profund ingrijorat" de evolutia rapida a virusului, anunța news.ro.Ghebreyesus a declarat in cadrul conferintei…

- Intrebat daca este Romania pregatita sa faca fața Scenariului 4 de pandemie cu coronavirs, care se apropie, dr. Rafila a avut un raspuns afirmativ, in funcție de evoluția virusului.”Va dați seama ca nu exista nicio tara in lumea asta care sa faca fața la o dezvoltare extrem de rapida a acestei boli.…

- Ziarul Unirea Compania Bosch contribuie la stoparea pandemiei și anunța dezvoltarea unui test rapid pentru depistarea COVID-19. Diagnosticare diferențiala in mai puțin de 2,5 ore Grupul german Robert Bosch GmbH anunța dezvoltarea unui test rapid de diagnosticare moleculara pentru depistarea noului coronavirus.…

- Mai puțin de jumatate din localitațile din Romania (53%) nu au niciun medic de familie sau au medici de familie insuficienți, arata cele mai recente date centralizate de Federația Naționala a Patronatelor Medicilor de Familie, date publicitații astazi si preluate de Hotnews.328 de localitați (comune)…