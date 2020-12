Rafila, PSD: Am reușit să convingem majoritatea electoratului că avem soluții "PSD a castigat aceste alegeri, rezultatul din sondaje cu siguranta va fi confirmat la numaratoarea voturilor si opinia mea este ca aceasta diferenta se va consolida. Este un lucru extrem de important ca am reusit sa convingem majoritatea cetatenilor din Romania ca PSD are solutii, ca PSD doreste sa faca o alta politica in Romania, politica responsabilitatii, a profesionalismului si care nu are loc de festivism si de demagogie. Ceea ce vrem imediat, cat mai repede dupa incheierea numaratorii voturilor, este ca aceasta tara sa aiba un guvern stabil, care sa poata sa ofere solutii in situatii de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

