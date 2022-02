Rafila: Problema legată de mască, prea mult dezbatută la nivel juridic și legislativ Problema legata de masca de protecție este prea mult dezbatuta la nivel juridic și legislativ, aceasta fiind o bariera impotriva infecției, ci nu o botnița, a declarat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, la o zi dupa ce CCR a declarat neconstituționala OUG care impune masca de protecție și in spațiile deschise. “Utilizarea corecta a mastii este o masura de bun simt pe care ar trebui sa o aplicam cu totii, chiar daca va exista o perioada de o zi sau doua in care am putea sa renuntam la masca in exterior,”, a afirmat Rafila. El a spus ca Guvernul așteapta motivarea Curții Constituționale și “va… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

