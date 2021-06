Deputatul PSD Alexandru Rafila a declarat vineri ca tintele pe care si le-a asumat Guvernul pentru campania de vaccinare anti-COVID nu vor fi atinse, iar despre premierul Florin Citu a spus ca 'este un om norocos', pentru ca fara sa reuseasca sa atinga aceste tinte, 'a constatat ca pandemia in Romania nu mai evolueaza'.



"In ce priveste campania de vaccinare, am vazut de curand ca prim-ministrul a spus ca toate declaratiile lui anterioare nu au fost legate de tinte, ci au fost o discutie de principiu - ce bine ar fi sa. (...) Mai intai am aflat de 5 milioane de persoane…