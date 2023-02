Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat ca va exista o majorare a prețului la unele medicamente, insa creșterea prețurilor se va face etapizat. De asemenea, Rafila a declarat ca aceasta majorare vine in urma unor constatari dupa ce a purtat cateva discuții cu producatorii. „In primul rand,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca informatiile preliminare pe care le-a primit cu privire la cauzele decesului copilului de trei ani internat la Spitalul Sfantul Constantin din Brasov arata ca nu gripa este cauza mortii micutului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a precizat ca actualul sezon gripal afecteaza mai mult copiii si a facut apel la parinti sa nu ii duca la spital daca au forme usoare sau medii de gripa, ci sa consulte medicul de familie.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat vineri, la Galati, ca este nevoie de un nou spital in acest municipiu, in conditiile in care zona Galati-Braila este a doua aglomerare urbana din tara dupa Bucuresti, insa lista de spitale care pot fi finantate prin PNRR s-a inchis, iar pentru realizarea…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a explicat luni, referindu-se la „posibilitatea alegerii profesionistului care ofera serviciile de sanatate solicitate, in baza unei coplati reglementate legal si suportate de beneficiar”, prevazuta in Strategia nationala de sanatate pentru perioada 2023-2030,…

- ​Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, joi, ca primele cantitati de vaccin cu noua formula impotriva infectiei cu SARS-CoV-2 au sosit in tara in aceasta saptamana. Vaccinul va fi accesibil in cabinetele medicilor de familie si in centrele de vaccinare din principalele spitale din Romania.…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat vineri ca va fi constituit Registrul electronic national al infectiilor asociate asistentei medicale si un grup tehnic special pentru elaborarea cerintelor si indicatorilor privind calitatea ingrijirilor medicale.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca trei milioane de doze de vaccin pentru noile variante COVID vor ajunge in Romania in luna noiembrie, precizand ca a negociat o reducere a cantitatii de vaccin care fusese contractata pentru 2022 si pentru 2023. Alexandru Rafila a fost intrebat, marti,…