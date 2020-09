Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Iohannis a vorbit despre vina PSD și despre responsabilitatea publicului cand a aflat, in conferința de presa de miercuri, ca Romania deține, in ultimele doua saptamani, recordul de mortalitate al Europei. Reprezentantul Romaniei la OMS spune, insa, ca mortalitatea ridicata e de peste o…

- In contextul pandemiei de COVID-19, Romania se afla pe primul loc in ceea ce privește cea mai mare rata a deceselor din Uniunea Europeana, cu 3,1 la 100.000 de locuitori, conform unui raport realizat de Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC). In urma cu puțin timp, profesorul…

- Raportul ECDC prezinta situația din ultimele doua saptamani, insa Alexandru Rafila sustine ca Romania este pe primul loc de aproximativ o luna si jumatate deoarece majoritatea persoanelor aveau comorbiditati. Citeste si: Ce trebuie sa verifice parintii dimineata cand isi trimit copiii la scoala?…

- Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, a declarat ca adevarata rata de infectare nu este de 5-6%, ci de 10-12%, pentru ca trebuie luata in seama ziua de duminica, atunci cand nu se testeaza benevol persoane. ”Avem o rata de infectare de 10%-12%, duminica este exceptia care confirma regula,…

- Singura preocupare a președintelui Romaniei este sa faca jocuri de imagine prin care sa-i salveze pielea lui Orban, atat. De cateva luni ne vorbește despre faptul ca vina o purtam noi, poporul. Cat despre guvernul lui, uita complet sa ne spuna despre cum a pregatit acesta masurile de prevenție, despre…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, marti, o consultare bilaterala in format de videoconferinta cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, in vederea pregatirii reuniunii Consiliului European care va avea loc pe 17 si 18 iulie la Bruxelles. Potrivit Administratiei Prezidentiale,…

- Vestea ca trei sibieni declarați vindecați de COVID-19 au fost din nou infectați cu virusul pandemic a starnit confuzie și teama in randul oamenilor. Cum explica Alexandru Rafila și Nelu Tataru reinfectarea. Alexandru Rafila, șeful Societații Romane de Microbiologie, este de parere ca pacienții vindecați…

- Reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat la Digi24 ca estimeaza ca numarul real de imbolnaviri cu COVID-19 in Romania sa fie de 10, sau chiar de 20 de ori mai mare decat cel din statisticile oficiale. Acesta a explicat ca ar fi vorba de persoane asimptomatice.