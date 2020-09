Stiri pe aceeasi tema

- "Avem o evolutie care a fost constant ascendenta, incepand cu data de 1 iunie. Numarul de cazuri s-a stabilizat in urma cu circa 2-3 saptamani si avem o medie saptamanala de circa 1200 de imbolnaviri zilnic, iar daca utilizam indicatorul pe care il foloseste Centrul European de Control al Bolilor,…

- Romania este pe primul loc in raspandirea epidemiei de COVID-19 in Uniunea Europeana, potrivit unui raport publicat de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), care analizeaza situația din UE și Marea Britanie. Țara noastra are cea mai mare rata de pozitivare, un raport de 19 decese…

- Romania, pe primul loc, in UE, la rata deceselor provocate de COVID-19 România este pe primul loc la rata deceselor provocate de COVID-19 la un milion de locuitori, releva un raport publicat astazi de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor, care analizeaza situația…

- Din raportul publicat de Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC), care analizeaza situatia epidemiologica din Uniunea Europeana si Marea Britanie, reiese ca Romania este in top cand vine vorba de raspandirea epidemiei de COVID-19. Tara noastra inregistreaza un raport de 19.1 decese…

- Romania este pe primul loc in raspandirea epidemiei de COVID-19 in Uniunea Europeana, potrivit unui raport publicat de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), care analizeaza situația din UE și Marea Britanie. Țara noastra are cea mai mare rata de pozitivare, un raport de 19 decese…

- Grupul de Comunicare Strategica GCS informeaza ca 5.136 de romani din strainatate au fost confirmati pana in prezent ca infectati cu noul coronavirus, iar numarul deceselor cetatenilor romani, din cauza COVID 19, ramane 122.Din cei 5.136 de cetateni confirmati ca fiind infectati, 1.885 sunt in Italia,…

- Un numar de 5.105 romani din strainatate au fost confirmati ca infectati cu noul coronavirus, iar 122 de cetateni romani din afara tarii au murit din cauza COVID-19, informeaza luni Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Dintre cei 5.105 cetateni romani confirmati ca fiind infectati, 1.885 sunt in Italia,…

- Grupul de Comunicare Strategica a facut publica situatia privind infectarea cu virusul COVID ndash; 19 Coronavirus la nivel european si global: Pana la data de 26 iunie 2020, au fost raportate 1.535.151 de cazuri in UE SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elvetia, Andorra. Cele mai multe cazuri au…