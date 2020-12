Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD, Alexandru Rafila, acuza ca numeroși medici rezidenți nu au fost incluși in campania de vaccinare, care a inceput pe 27 decembrie. ”Ma bucur ca a inceput campania de vaccinare impotriva virusului SARS-CoV-2, iar personalul medical se afla in prima categorie aleasa pentru a beneficia de…

- Numeroși medici rezidenți care lucreaza in spitale nu au fost incluși pe lista persoanelor care urmeaza sa fie vaccinate anti-COVID in aceasta perioada, susține deputatul PSD Alexandru Rafila, potrivit HotNews. Rafila se declara bucuros ca a inceput campania de vaccinare impotriva virusului SARS-CoV-2,…

- "Ma bucur ca a inceput campania de vaccinare impotriva virusului SARS-CoV-2, iar personalul medical se afla in prima categorie aleasa pentru a beneficia de imunizare, conform recomandarilor OMS. Insa, numerosi medici rezidenti care isi desfasoara activitatea in spitale si unitati sanitare nu au fost…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila, reprezentant al Romaniei la OMS, reclama ca numerosi medici rezidenti nu au fost inclusi in campania de vaccinare. Acesta cere ca vaccinarea sa se faca fara discriminare.

- UNICEF face un apel catre autoritatile din intreaga lume, ca profesorii si elevii sa fie vaccinati cu prioritate impotriva noului coronavirus.Acest lucru ar permite redeschiderea unitatilor de invatamant si ar scadea riscul abandonului scolar.„Pandemia a facut ravagii in educatia copiilor din intreaga…

- "Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice de tipul restaurantelor si cafenelelor in interiorul cladirilor si a operatorilor economici care desfasoara activitati…

- Cele 24 de boli pentru care se instituie izolare acasa sau in spitale. Guvernul a aprobat o hotarare privind lista bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea persoanelor la domiciliu sau in spital. Documentul stabilește lista bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea…

- Guvernul a aprobat o Hotarare privind aprobarea Listei bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea persoanelor la domiciliu, la locatia declarata de acestea sau in unitati sanitare sau in locatii alternative atasate acestora, precum si a Listei unitatilor sanitare de baza in care…