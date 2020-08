Stiri pe aceeasi tema

- „Este o crestere evidenta, dar ea nu este o crestere rapida, este o crestere lenta a numarului de cazuri. Sunt convins ca daca am face o curba, o sa vedem ca aceasta curba are, in continuare, un caracter crescator. Dar, numarul de cazuri in sectiile de terapie intensiva si decesele vor creste in perioada…

- Alexandru Rafila, directorul Societații Romane de Microbiologie, a declarat ca in perioada urmatoare numarul de cazuri de COVID-19 in sectiile de terapie intensiva si decesele vor creste, informeaza Agerpres.Romania a inregistrat 1.378 de cazuri noi de COVID-19, cel mai ridicat numar de la debutul pandemiei,…

