- Rafila, intrebat de un posibil val 7 COVID la sfarșitul anului: Sa nu speriem lumea! Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a fost intrebat luni daca exista posibilitatea apariției unui val 7 la finalul anului. El a spus ca in principiu acest lucru este posibil, dar nu trebuie speriata populația, ci...

- Alexandru Rafila, anunt de ultima ora, dupa ce s-a inregistrat o creștere record a numarului de cazuri de coronavirus, in ultimele 24 de ore. Ce spune Ministrul Sanatatii despre situația din Romania. Va deveni masca de protecție, din nou, obligatorie?

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a indemnat marți oamenii sa poarte masca de protectie in spatiile inchise aglomerate si in mijloacele de transport pentru a limita raspandirea cazurilor de COVID, insa a declarat ca o reimpunere a acestei masuri ”s-ar putea sa nu dea rezultate”.Intrebat intr-o…

- Numarul de infectari cu virusul SARS-CoV-2 va creste pana la mijlocul lunii august, potrivit estimarilor facute de Ministerul Sanatatii, a declarat ministrul Alexandru Rafila, care a subliniat ca, in aceasta perioada, sistemul sanitar trebuie sa fie pregatit, mai ales in zona de ambulatoriu, pana la…

- Numarul de infectari cu virusul SARS-CoV-2 va creste pana la mijlocul lunii august, potrivit estimarilor facute de Ministerul Sanatatii, a declarat, marti, ministrul Alexandru Rafila. Totodata, Alexandru Rafila a subliniat ca, in aceasta perioada, sistemul sanitar trebuie sa fie pregatit, mai ales…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a vorbit, marți seara, la Romania TV, despre creșterea numarului de cazuri de Covid-19 ian Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Aproape 15.000 de cazuri noi COVID s-au inregistrat in ultima saptamana, in Romania, anunța ministrul Sanatații. Aproape 20% dintre acestea sunt reinfectari. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, anunța luni ca in ultima saptamana sunt aproape 15.000 de cazuri noi COVID. 2.717 dintre acestea, adica…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat luni, 11 iulie, intr-o conferința de presa, ca in saptamana 4-10 iulie s-au inregistrat „aproape 15.000 de cazuri de persoane infectate”. Acest lucru inseamna o medie de aproximativ 2.100 de cazuri zilnice, deci dublu fața de ultima raportare. Știre…