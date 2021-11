Stiri pe aceeasi tema

- "Noi discutam despre doza a treia, in conditiile in care avem mai mult de 60% din populatie nevaccinata cu primele doua doze. Prioritatea - si asta e pozitia OMS - este de a vaccina cat mai mult din populatie. Doza a treia este foarte importanta pentru tarile unde au 70 - 80% acoperire vaccinala. Dar…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma, in contextul discutiilor legate de o eventuala impunere a dozei a treia de vaccin anti-COVID pentru calatorii, ca aceasta doza a treia este importanta in tarile cu 70-80 la suta acoperire vaccinala, dar in cele cu rata de vaccinare scazuta prioritara…

- Testarea gratuita COVID -19 pentru romani ar putea fi realizata in anumite condiții, este anunțul noului ministrul al sanatații, Alexandru Rafila. Alexandru Rafila considera ca pentru diminuarea pandemiei este necesara ca țara noastra sa testeze populație gratis. „Capacitatea de testare se poate crește…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, joi seara, ca a primit asigurari ca primele 9 milioane de teste pe baza de saliva pentru screeningul infectiei cu SARS-CoV-2 vor ajunge in scoli in 21 noiembrie, urmand sa fie testati, in mod gratuit, cel mai probabil de doua ori pe saptamana, nu doar…

- Vaccinarea cu cea de-a treia doza va incepe din luna ianuarie in Italia. Ministrul Sanatații, Pierpaolo Sileri, a declarat ca este probabil ca aceasta sa fie administrata tuturor cetațenilor. Momentan, doza booster este recomandata persoanelor in varsta sau a celor cu patologii grave. De asemenea, angajații…

- Administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID-19 in unele tari este „imorala, incorecta și trebuie sa se opreasca”, avand in vedere ca imunizarea stagneaza in Africa, a declarat directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, relateaza miercuri CNN.

- Autoritațile din Romania așteapta unda verde din partea Agenției Europeane a Medicamentului pentru vaccinarea cu cea de-a treia doza de vaccin anti-COVID. Primele care vor face doza a treia sunt personale din categoriile vulnerabile, cu probleme de imunitate. Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu…

- Ministrul Sanatații, Adam Niedzielski, a anunțat vineri ca incepand din data de 1 septembrie, Polonia va administra a treia doza de vaccin anti-COVID-19 persoanelor care au un sistem imunitar slabit, relateaza Euronews . ”(Consiliul Medical) accepta administrarea unei a treia doze pentru persoanele…