Rafila neagă criza de paracetamol şi ibuprofen din România: „Nu avem aceste probleme” Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a declarat, marți, dupa ce a discutat cu firmele de medicamente ca in Romania nu este in acest moment o criza de paracetamol si ibuprofen. Totodata, Rafila a precizat ca tot astazi va avea loc ultima intalnire cu marii distribuitori de medicamente, prin care se va stabili o procedura astfel ca toate farmaciile sa fie aprovizionate cu orice forma disponibila de paracetamol si ibuprofen, indiferent de denumirea lor comerciala. „Concluzia este ca nu este o criza de paracetamol si ibuprofen. Chiar, in momentul de fata, fata de alte tari din Europa care au dificultati… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

