RAFILA ne spune cât de periculos e la piscină Inotul practicat in apa cu clor este sigur, in principiu, pentru ca apa este dezinfectata, dar pe de alta parte, depinde cat de mare e densitatea de persoane intr-o piscina, a declarat, luni seara, la Digi24, profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații și președinte al Societații Romane de Microbiologie. Daca sunt prea multe persoane in piscina și contactul este prea apropiat, exista posibilitatea contaminarii, pentru ca atunci cand inoți mai sunt secreții, mai și expectorezi cateodata, iar masca nu se poate folosi. Nu este exclus insa sa se inventeze… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Piscina din curtea casei lui Dorian Popa , alt personaj suficient de popular in mediul online, a fost cea care i-a provocat pierderea de memorie lui Selly , alias Andrei Selaru. S-a intamplat chiar de 1 Mai, iar protagonistii nici nu s-au gandit sa mascheze faptele lor de vitejie. Chiar s-au mandrit…

- Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații și președinte al Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila a explicat daca te poți infecta cu noul coronavirus, in piscina. Profesorului Rafila a explicat la Digi24.ro, ca inotul practicat in apa cu clor este sigur, in principiu,…

- Inotul practicat in apa cu clor este sigur, in principiu, pentru ca apa este dezinfectata, dar pe de alta parte, depinde cat de mare e densitatea de persoane intr-o piscina, a declarat, luni seara, la Digi24, profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații…

- Alexandru Rafila, președintele Societații Române de Microbiologie și reprezentantul României în Organizatia Mondiala a Sanatatii, a declarat miercuri seara la Digi24 ca unii români au un comportament compulsiv în epidemie. „Am vazut persoane singure in…

- Ce inseamna ca va trebui sa invațam sa traim cu virusul? Mai intai, in prima faza, inseamna cateva lucruri simple: masca in spații publice inchise, pastrarea distanței dintre noi, reguli stricte, elementare de igiena. Despre așteptata relaxare din 15 mai, dar și despre granița fina dintre masuri de…

- Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie și reprezentantul Romaniei in Organizatia Mondiala a Sanatatii, a declarat miercuri seara, la Digi24, ca unii romani au un comportament compulsiv in epidemie si se refera la persoanele care poarta masca de protectie in masina, atunci…

- Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie și reprezentantul Romaniei in Organizatia Mondiala a Sanatatii, a declarat miercuri seara la Digi24 ca unii romani au un comportament compulsiv in epidemie.„Am vazut persoane singure in autorism si poarta masca. Sincer sa fiu,…

- Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie, susține redeschiderea cabinetelor stomatologice, a frizeriilor și a saloanelor de cosmetica. Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, spune ca pe 15 mai, odata cu incheierea actualei stari de urgența, mai…