Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Alexandru Rafila, reprezentantul OMS in Romania, a anunțat, duminica seara, ca numarul infectarilor va crește la 10.000 de cazuri pana la alegerile parlamentare. "Singura soluție pentru a contracara ocuparea paturilor este de a incetini infectarea. Opina mea este ca in circa 4-6 saptamani vom…

- „Singura soluție pentru a contracara ocuparea paturilor este de a incetini infectarea. Opina mea este ca in circa 4-6 saptamani vom ajunge sa depașim 10.000 de cazuri și lucrul acesta se va reflecta in ocuparea totala a paturilor. Impactul asupra mortalitații va fi evident. Daca ma uit la situația din…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații a declarat, joi seara, la postul B1TV ca daca numarul de infectari cu coronavirus va continua sa creasca in acest ritm, sistemul sanitar, și mai ales zona de Terapie Intensiva vor intra in colaps in maxim zece zile.Jurnalist:…

- Vaccinul anti-COVID ar putea costa intre 5 euro și 20 de euro, iar primele doze ar putea sa apara pana la finalul anului. Cel puțin asta a susținut Alexandru Rafila, sambata seara, la un post tv, informeaza Mediafax. Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, Alexandru Rafila, a vorbit…

- Șeful Institutului National de Boli Infectioase „Matei Bals” din Bucuresti, Alexandru Rafila, s-a aratat preocupat de situația din spitale și, mai ales, din secțiile de terapie intensiva, dupa ce Romania a raportat, sambata, un nou record de noi infectari cu coronavirus, noteaza Digi 24.Reprezentantul…

- Reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, Alexandru Rafila, crede ca numarul mare de cazuri de coronavirus inregistrat in ultimele zile e cauzat de redeschiderea scolilor, intrucat suntem la 10-12 zile de la inceperea anului scolar. ”Ramane sa vedem daca in zilele urmatoare ne stabilizam…

- Reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, Alexandru Rafila, spune ca exista un decalaj intre cresterea numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus si cresterea numarului pacientilor de la Terapie Intensiva, dar si a mortalitatii, transmite News.ro. ”Ne asteptam in mod normal…

- Reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, Alexandru Rafila, spune ca exista un decalaj intre cresterea numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus si cresterea numarului pacientilor de la Terapie Intensiva, dar si a mortalitatii, potrivit News.ro . ,,Ne asteptam in mod normal…