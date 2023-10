Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, considera ca in ceea ce priveste mita oferita in spitale exista si o problema „de educatie” si, ca urmare, ar putea fi introduse cursuri in acest sens pentru medici si asistenti, transmite Agerpres.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat vineri ca saptamana viitoare va incepe campania de vaccinare antigripala, iar medicii de familie vor putea prescrie categoriilor la risc vaccinul antigripal compensat integral. ‘Saptamana viitoare va incepe campania de vaccinare antigripala. Medicii de…

- Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a explicat ca infectarea cu virusul COVID-19 a revenit in Romania la fel ca in alte tari, fiind in jur de 2.000 de cazuri pe zi, insa considera ca acest val va mai dura circa o saptamana, doua, iar apoi va scadea numarul de cazuri. Ministrul PSD a adaugat ca este…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, apreciaza ca, probabil, numarul infecțiilor cu SARS-CoV-2 va crește in urmatoarele doua saptamani. Variantele de Omicron – Eris si Pirola – sunt foarte contagioase, apreciaza specialiștii.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat marti ca nu va sprijini testarea antidrog in masa a elevilor, ci va sprijini testarea in scopul depistarii cazurilor de utilizare a substantelor psihoactive. „In ceea ce priveste testarea copiilor in scoli, cred ca sunt cateva mesaje esentiale care sunt…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a deplans tragedia de la Botoșani. La acest spital o tanara mama a fost lasata sa moara de catre cadrele medicale. A fost lasata sa agonizeze mai bine de 7 ore. Tragedia a generat revolte in Botoșani. Oamenii au protestat zile in șir. Cer ca lucrurile sa se schimbe…

- Ministrul Sanatatii spune ca lucrurile sunt extrem de serioase și ca statul trebuie sa reacționeze, altfel impactul drogurilor asupra societații noastre va fi tot mai mare. Soluția pe care o vede Alexandru Rafila este educatia. Ar trebui introdusa disciplina ”Educatie pentru sanatate in scoli”. ”E…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, susține ca problema consumului de droguri are radacini profunde și trebuie abordata din mai multe unghiuri, interdisciplinar. El arata ca prevenția in randul tinerilor se poate face prin introducerea cat mai rapid a disciplinei Educatie pentru sanatate in scoli,…