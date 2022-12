Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii examineaza posibilitatea sa nu mai permita, temporar, exportul unor medicamente, precum antibiotice pentru copii si oncologice, a declarat ministrul Alexandru Rafila, marti, 20 decembrie, intr-o conferinta de presa. „Examinam posibilitatea restrictionarii temporare la export pentru…

- Sindicalistii din sistemul sanitar din intreaga Europa protesteaza, vineri, la Bruxelles, fata de masurile de austeritate luate de guvernanti, la manifestare fiind si 120 de membri Sanitas. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, s-a intalnit cu acestia pentru scurt timp si a transmis ulterior ca cererile…

- Proiectul noului Contract-cadru nu limiteaza accesul asiguratilor la servicii medicale in ambulatoriu, a precizat, marti, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) intr-un comunicat. ‘Avand in vedere afirmatiile aparute in spatiul public, conform carora in proiectul noului Contract-cadru elaborat…

- Partidul Social Democrat a anuntat marti ca va solicita in cadrul Coalitiei de guvernare o analiza asupra prevederilor din noul Contract-Cadru propus de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si afirma ca se va opune „oricaror dispozitii care limiteaza” accesul la sanatate al cetatenilor asigurati.…

- Prevederile sunt anunțate in cadrul proiectului Strategiei naționale de sanatate pentru perioada 2023-2030, care a fost pus in dezbatere publica pe site-ul ministerului condus de Alexandru Rafila.Strategia propusa de Ministerul Sanatații prevede introducerea unei taxe pentru pacienții cu asigurari la…

- Camera Deputatilor a adoptat, ca for decizional, proiectul privind aprobarea Ordonantei Guvernului 37/2022 referitor la reforma in domeniul sanatatii, stabilind, intre altele, ca persoanele neasigurate beneficiaza de aceleasi servicii ca si persoanele asigurate in vederea efectuarii testarii pentru…

