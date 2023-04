"Dragi romani, va transmit mesajul meu cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatații: La data de 7 aprilie marcam Ziua Mondiala a Sanatații! In acest an, 2023, deviza este: Sanatate pentru toți! Ca sa putem face acest lucru și in țara noastra, avem nevoie de cateva lucruri. In primul rand, avem nevoie de un personal medical suficient, bine pregatit care poate sa raspunda intr-un mod profesionist și empatic nevoilor pacienților. Avem nevoie de investiții in sanatate, in spitale, in ambulatorii de specialitate, in cabinetele medicilor de familie. De asemenea, mai avem nevoie de ceva: avem nevoie de increderea…