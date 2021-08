Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații și deputat PSD, susține ca valul patru al Covid-19 va aduce o noua creștere a numarului de infecții, dar și a celui al deceselor cauzate de noile variante al virusului. „E foarte greu sa spun cum va arata, dar in mod evident,…

- Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, medicul Alexandru Rafila, nu știe daca un al patrulea val al pandemiei de coronavirus va „lovi” Romania, insa se așteapta la o creștere a numarului de cazuri in urmatoarea perioada, informeaza Prima TV, citata de News.ro.Deputatul PSD a explicat…

- "Care este problema cu aceasta ordonanta? In primul rand, ca numarul total de paturi finantabile in Romania (...) este fix, important este sa intelegem ca acum proportia, crescand in domeniul privat, in mod evident accesul la aceste servicii in sectorul public va scadea proportional cu cresterea in…

- Rafila a subliniat ca UE a contractat un numar de doze de vaccin mult mai mare decat populația eligibila, insa a precizat și ca anunțul secretarului de stat Andrei Baciu privind suspendarea livarilor catorva milioane de doze de vaccin din cauza unui surplus arata ”insuccesul campaniei de vaccinare.””Cred…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, susține ca situația epidemiologica se imbunatațește la nivel global, nu doar in Romania. El atrage insa atenția asupra unui scenariu posibil: țarile care au vaccinat mai mult de 70% din populație sa solicite masuri suplimentare…

- Stimularea vaccinarii in mediul rural Foto: https://www.facebook.com/ROVaccinare/ RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : Reprezentantul României la Organizația Mondiala a Sanatații, Alexandru Rafila, spune ca așa cum s-au gasit soluții eficiente pentru stimularea vaccinarii în orașe,…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anuntat ca va convoca marti Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) pentru masuri privind scolile, daca incidenta COVID-19 va ramane pe un trend descendent. "Daca ramane trendul descendent pentru rata de infectare, atunci vom avea maine…

- Reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat duminica, la Targu Mures, referindu-se la faptul ca peste 5000 de persoane s-au vaccinat, in acest week-end, in cadrul maratonului organizat de autoritatile din judet impreuna cu Universitatea de Medicina, ca…