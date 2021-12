Rafila: ”Măsurile sunt UȘOR relaxate!” Avertismentul ministrului Sănătății Inainte ca Executivul sa aprobe, in ședința de miercuri, hotararea de guvern referitoare la prelungirea starii de alerta incepand cu 9 decembrie și masurile pentru Sarbatorile de iarna, ministrul Sanatații a lansat un avertisment in contextul inlesnirii unora dintre restricții. „Trebuie sa fie foarte clar ca nu putem sa avem niciun fel de toleranța la incalcarea regulilor”, a subliniat profesorul Alexandru Rafila. Dupa ce inca de marți seara șeful Departamentului pentru Situații de Urgența a prezentat, la finalul ședinței Comitetului Național pentru Situații de Urgența, principalele masuri propuse… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat miercuri dimineața, 8 decembrie, la inceputul ședinței de Guvern, ca eliminarea unor interdicții inaintea Craciunului, propusa marți seara in CNSU, trebuie sa fie insoțita de respectarea regulilor de catre oameni, in caz contrar urmand sa fie impuse…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila,a anuntat, duminica, dupa sedinta de la Palatul Victoria, ca persoanele din state terte vor trebui sa prezinte un test PCR, nu mai vechi de 48 de ore, la intrarea in tara. Cei nevaccinati vor sta 10 zile in carantina. De asemenea, Rafila a anuntat care sunt masurile…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a precizat vineri ca in sedinta de guvern nu a existat niciun fel de dezbatere in contradictoriu pe tema introducerii testarii pentru persoanele care intra in tara, mentionand ca au fost analizate recomandarile in acest sens ale Centrului european de control al…

- Premierul Nicolae Ciuca participa, joi, la o intalnire cu reprezentantii cultelor religioase din Romania in contextul gestionarii pandemiei de COVID-19, potrivit unei informari a Guvernului.La intrevedere, din partea autoritatilor, mai participa ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, presedintele Comitetului…

- Premierul Nicolae Ciuca participa, joi, la o intalnire cu reprezentantii cultelor religioase din Romania in contextul gestionarii pandemiei de COVID-19, potrivit unei informari a Guvernului. La intrevedere, din partea autoritatilor, mai participa ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, presedintele…

- Care este relația dintre Alexandru Rafila și Raed Arafat? Ministrul Sanatații a venit cu marturii in dreptul acestui subiect. Ce a spus despre relația dintre el și seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta? Cum se ințeleg Alexandru Rafila și Raed Arafat? Ministrul Sanatații a fost intrebat cum…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, considera ca institutia pe care o reprezinta trebuie sa fie coordonatorul national al gestionarii pandemiei de COVID-19, si nu Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, motiv pentru care acest aspect va fi analizat in Guvern. "Problemele de sanatate publica…

- Alexandru Rafila, ministrul desemnat pentru Sanatate, a transmis, in cadrul audierilor de miercuri din Parlament, ca DSU și-a facut bine treaba in gestionarea pandemiei, dar masurile de acum trebuiesc luate la nivelul Ministerului Sanatații, potrivit Digi24 . „DSU si-a facut foarte bine treaba in Romania…