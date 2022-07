Alexandru Rafila a transmis, luni, ca pandemia de Covid-19 ar putea reveni in forta. Noile date prezentat de ministrul Sanatatii asta lasa de inteles. Numarul infectarilor noi cu coronavirus s-a dublat in ultima saptamana fața de cea precedenta, in perioada 27 iunie – 3 iulie fiind inregistrate aproape 8.000 de cazuri. Specialistii prezinta 2 scenarii […] The post Rafila le arata din nou pisica romanilor: ameninta c-o alta pandemie de Covid! Cand s-ar atinge varful + restrictiile first appeared on Ziarul National .