Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila a preluat, joi, 25 noiembrie, mandatul de ministru al Sanatații de la Cseke Attila. ”Trebuie sa schimbam ceea ce s-a intamplat in ultimul an și jumatate, cand am avut, de multe ori un comportament autoritar, neexplicat”, a declarat Rafila imediat dupa preluarea portofoliului, adaugand…

- Fostul ministru interimar de la Sanatate, Cseke Attila, a multumit personalului medical implicat in gestionarea pandemiei , joi, la predarea mandatului de la Ministerul Sanatatii. Acesta i-a urat succes li Alexandru Rafila in gestionarea portofoliului. La randul sau, Alexandru Rafila, afirma ca,…

- Alexandru Rafila, propus ministru al Sanatații, a declarat miercuri in timpul audierii ca prioritatea mandatului sau este „controlul pandemiei”. „Sunt multe lucruri pe care aș putea sa le spun, 45 de minute e un termen relativ scurt, aștept intrebari. Prioritatea mandatului este controlul…

- Potrivit Realitatea Plus, intalnirea a avut loc la ora 10:00 și a durat aproximativ jumatate de ora.La discuții au participat ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila, Nelu Tataru, propus sa preia portofoliul in Cabinetul Ciuca, șeful campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, șeful DSU, Raed…

- Specialiștii in sanatate, Alexandru Rafila și Adrian Streinu-Cercel, au participat astazi in calitate de experți, la o intalnire tehnica privind gasirea unor soluții imediate la criza sanitara, care a avut loc la sediul Guvernului. Invitația a fost facuta de ministrul interimar al Apararii, Nicolae…

- Specialiștii in sanatate Alexandru Rafila și Adrian Streinu-Cercel au participat, sambata, in calitate de experți, la Guvern, la o intalnire tehnica privind gasirea unor soluții imediate la criza sanitara. In cadrul discuțiilor, PSD a propus acordarea unui cetificat verde temporar, arata Mediafax.…

- Seful DSU, Raed Arafat, a anuntat ca va raspunde invitatiei lui Alexandru Rafila de a merge in Parlament pentru a discuta despre solutii legislative in privinta accesului limitat al pacientilor cu boli cronice la tratament in spital, mentionand insa ca va duce cu el si manualul de medicina de dezastre.…

- Senatorul PSD Alexandru Rafila a anuntat, miercuri, ca social-democratii vor sa convoace, la inceputul saptamanii viitoare, o sedinta a Birourilor Permanente reunite ale celor doua Camere, la care sa fie invitati si ministrul Sanatatii, Cseke Attila si seful DSU, Raed Arafat, pentru rezolvarea accesului…