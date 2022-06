Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a participat, marți, la Consiliul ministerial, Sectiunea sanatate, care se desfașoara la Luxemburg, unde a susținut renegocierea contractelor pentru vaccinurile anti-COVID, subliniind ca „furnizarea de vaccin trebuie sa țina seama de capacitatea de absorbție din…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatatii a participat marti, 14 iunie 2022, la Consiliul ministerial EPSCO Sectiunea sanatate, care se desfasoara la Luxemburg. Ministrii Sanatatii din Europa au discutat subiecte de interes in contextul actual, precum utilizarea datelor electronice din sanatate.De asemenea,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi ca Romania va primi gratuit aproximativ 2.000 de doze de vaccin pentru imunizarea impotriva „variolei maimutei”. „Romania va primi o anumita cantitate de vaccinuri in mod gratuit. Este o disponibilitate limitata de vaccin la nivelul UE. Probabil…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, considera ca inscrierea la scolile post-liceale pentru asistenti medicali trebuie sa presupuna promovarea examenului de bacalaureat, precizand ca trebuie gasita o solutie pentru cresterea calitatii pregatirii celor care acced la aceste scoli postliceale.…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, avut o intalnire de lucru, joi, 5 mai, cu reprezentanți ai Federației Naționale Sindicale Ambulanța din Romania, Asociației Serviciilor de Ambulanța din Romania, membri ai Comisiei de Medicina de Urgenta si Dezastre a Ministerului Sanatatii. La aceasta intalnire…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca Romania a primit, in luna mai a anului trecut, o "solicitare expresa" prin care i se cerea sa spuna daca doreste cota-parte de vaccin anti-COVID achizitionata la nivelul Uniunii Europene, insa nimeni din Romania nu a raspuns, iar in aceste conditii…

- Un numar de 75 de persoane din Ucraina sunt internate in unitatile medicale din Romania, a declarat marti ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, informeaza AGERPRES . „Este o situatie din ultima saptamana, in intervalul 9 – 15 martie. Numarul de persoane internate in spital nu depaseste 100. Deci 75…