Rafila: Izolarea persoanelor infectate rămâne necesară Masura izolarii in cazul infectarii cu COVID-19, dupa ridicarea starii de alerta, nu va mai fi dublata de controlul autoritaților, insa ramane necesara, a afirmat ministrul Sanatații. Potrivit lui Alexandru Rafila, izolarea este o masura „normala și de bun simț”, iar cei bolnavi vor primi concediu medical in continuare. In privinta carantinei la intrarea in tara, ministrul a precizat ca inca se studiaza legislatia pentru ca este nevoie de o decizie a CNSU. „Izolarea unei persoane simptomatice este normala. Aceeași recomandare o avem și pentru alte tipuri de afecțiuni, daca ai gripa trebuie sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile nu mai pot impune reguli pentru organizarea evenimentelor private, spune ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, care precizeaza ca nu va mai exista cadru legislativ dupa ridicarea starii de alerta:

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila a declarat, marti, despre masura izolarii in cazul infectarii cu COVID-19, ca dupa ridicarea starii de alerta, aceasta nu va mai fi dublata de control, aratand ca este totusi o ”masura de bun-simt” sa te izolezi si ca cei bolnavi vor primi concediu medical. In privinta…

- Masura izolarii in cazul infectarii cu COVID-19, dupa ridicarea starii de alerta, nu va mai fi dublata de controlul autoritaților, insa ramane necesara, a afirmat ministrul Sanatații, marți. Potrivit lui Alexandru Rafila, izolarea este o masura „normala și de bun-simț”, iar cei bolnavi vor primi concediu…

- Dupa ridicarea starii de alerta, persoanele cu COVID-19 nu vor mai fi controlate la domiciliu, ministrul Alexandru Rafila aratand ca izolarea este o "masura de bun-simt", ca pentru alte afectiuni: "si daca ai gripa, te izolezi".

- Masura izolarii in cazul infectarii cu COVID-19, dupa ridicarea starii de alerta, nu va mai fi dublata de controlul autoritaților, insa ramane necesara, a afirmat ministrul Sanatații, marți. Potrivit lui Alexandru Rafila, izolarea este o „normala și de bun simț”, iar cei bolnavi vor primi concediu medical…

- Starea de alerta sanitara nu mai este necesara pe teritoriul Romaniei. Acest punct de vedere a fost exprimat, luni, de președintele PSD, Marcel Ciolacu. „Starea de alerta nu mai este necesara pe teritoriul Romaniei”, a precizat președintele PSD. El a precizat ca nu s-a consultat pe acest subiect cu…

- Prima masura de relaxare ar putea fi renunțarea la maștile de protecție in aer liber, spune ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. Intrebat, luni, daca exista un plan al relaxarilor care urmeaza, Rafila a raspuns ca nu exista un calendar, pentru ca acum nu sunt motive sa existe, in condițiile in care…

- Deși varianta Omicron se transmite foarte ușor, totuși, varianta Delta a virusului SARS-COV-2 este in continuare in circulație provocand cazuri grave aflate in prezent la terapie intensiva, precizeaza ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. “Dintre secventieri, 75% sunt cu varianta Omicron, dar exista…