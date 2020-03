Stiri pe aceeasi tema

- La Ministerul de Sanatații, a avut loc, joi, o conferința de presa in care secretarul de stat Nelu Tataru impreuna cu doctorul Alexandru Rafila au dat detalii despre starea celor infectați cu noul coronavirus in Romania. Secretarul de stat Nelu Tataru și doctorul Alexandru Rafila au venit cu noi detalii…

- 38 de persoane sunt in carantina in acest moment in Romania, a declarat Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatatii. El a adaugat ca cei 5 pacienti internati se simt bine. Baiatul de 16 ani, internat ieri, in continuare nu are sintome. 23 de probe se lucreaza azi la Timisoara, contacti ai…

- Al șaselea caz de coronavirus din Romania a fost confirmat la o persoana de 71 de ani din Suceava, anunța responsabilii guvernamentali. Pacientul din Suceava a fost depistat, miercuri, cu coronavirus. Raed Arafat a explicat, in cadrul unei ședințe de urgența la MAI, ca barbatul va fi transportat la…

- Anunțul potrivit caruia mașina folosita de italianul diagnosticat cu noul coronavirus a fost inchiriata ulterior și altei persoane a fost facut chiar de firma de inchirieri din Craiova. Aceștia au anunțat ca automobilul a fost scos din uz, anunța Mediafax.Reprezentantii companiei au spus ca italianul…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat, joi, ca noul coronavirus nu se transmite prin atingere, ci prin intermediul secretiilor respiratorii, precizand ca nu exista niciun fel de tratament specific in acest caz. "Nu exista niciun fel de tratament specific,…

- Haos organizatoric pe aeroporturile din țara, unde sosesc zboruri din Italia. Deși oficialii s-au laudat ca totul este sub control, pasagerii care vin din zone afectate NU sunt plasați in carantina, iar informațiile pe care le transmit sunt contradictorii.In prima faza, controalele au fost facute empiric,…

- Alexandru Rafila, Președintele Societații Romane de Microbiologie, a declarat, in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX, ca noul coronavirus are șanse sa ajunga și in Romania, dar ca nu trebuie sa ne panicam. Asta pentru ca deja au fost impuse resticții persoanelor care ajung din zona afectata la noi in…

- Numarul celor care se vor imbolnavi de gripa va creste in saptamanile urmatoare, spune presedintelui Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila. Acesta evolutie se bazeaza pe faptul ca exista un numar redus de persoane care s-au vaccinat.Romania se confrunta oficial cu epidemia de gripa. Doar…