Stiri pe aceeasi tema

- Lovitura pentru Raed Arafat. Serviciul de urgența SMURD, organizat de secretarul de stat la nivelul Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), departament pe care il și conduce, ar trebui sa treaca din cadrul Ministerului de Interne la Ministerul Sanatații. Cel puțin asta reiese din declarațiile…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat joi ca serviciul de urgența SMURD, organizat de Raed Arafat la nivelul Departamentului pentru Situații de Urgența, trebuie sa treaca de la Ministerul de Interne la Ministerul Sanatații, iar acest lucru „trebuie sa fie o politica de sanatate a statului…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, joi, ca recunoaste public toate meritele sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, precizand ca a facut o treaba foarte buna in organizarea serviciilor medicale de urgenta, dar a mentionat ca acestea trebuie integrate la nivelul…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, joi, ca recunoaste public toate meritele sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, precizand ca a facut o treaba foarte buna in organizarea serviciilor medicale de urgenta, dar a mentionat ca acestea trebuie integrate la nivelul…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, lanseaza ideea mutarii serviciului SMURD de la Ministerul de Interne - Departamentul pentru Situații de Urgența la Ministerul Sanatații. Facand aluzie la șeful DSU, Raed Arafat, Rafila a afirmat ca este nevoie de politici de sanatate care sa nu țina cont de numele…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, lanseaza ideea mutarii serviciului SMURD de la Ministerul de Interne - Departamentul pentru Situații de Urgența la Ministerul Sanatații. Facand aluzie la șeful DSU, Raed Arafat, Rafila a afirmat ca este nevoie de politici de sanatate care sa nu țina cont de…

- Ministrul PSD al Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat joi ca serviciul de urgenta SMURD trebuie sa treaca de la Ministerul de Interne la Ministerul Sanatatii. Este pentru prima oara cand Rafila, aflat intr-o relatie rece cu Raed Arafat, cere o astfel de transformare radicala a serviciilor medicale…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a spus ca la intrarea in țara, cei care vor veni din Ucraina vor fi testați cu teste pe care DSU urmeaza sa le trimita in județele de la granița comuna, și ca, aceștia vor fi cazați in prima faza in facilitațile pe care le va organiza Ministerul de Interne. Testarea…