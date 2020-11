Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantul Romaniei la OMS și candidat la alegerile parlamentare din partea PSD, Alexandru Rafila, a declarat la RFI ca gestul lui Marcel Ciolacu de a participa la un restaurant cu zece persoane la masa a fost o greșeala. „Dupa ce și-a asumat, cred ca a fost extrem de riguros in respectarea acestor…

- Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, candidat PSD la parlamentare, a declarat joi seara la Antena 3 ca efectul masurilor anunțate de Klaus Iohannis va incepe sa se observe abia dupa doua saptamani, timp in care se vor atinge noi recorduri de infecții.Citește și: Klaus Iohannis…

- Papa Francisc i-a criticat miercuri pe cei care merg la liturghie "pentru a demonstra ca sunt catolici" sau "pentru a expune ultimul model cumparat" si "a oferi o buna imagine sociala", scrie agerpres.ro.Suveranul pontif a formulat aceste critici cu prilejul Audientei generale de miercuri…

- Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, este de parere ca masca sanitara ar trebui sa fie purtata și pe strazi, in București, dupa numarul mare de infectari raportat zilnic. Profesorul Rafila a spus ca „se va ajunge și la 1.000” de pacienți la terapie intensiva, pentru ca se observa „salturi”…

- Mai mult decat atat, pretul accesoriului medical nu este foarte mic. O astfel de masca de protectia ajunge sa coste putin sub o suta de lei. Potrivit informatiilor prezete pe un site de vanzari, masca nu costa nici mai mult, nici mai putin de 83,30 de lei. In specificatiile produsului scrie…

- Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, Alexandru Rafila, a vorbit despre companiile care sunt pregatite sa ofere un vaccin anti-COVID-19 , dar și despre momentul in care in Romania vor fi livrate primele doze. Vaccinul anti-COVID ar putea costa intre 5 euro și 20 de euro, a spus…

- Reprezentantul Romaniei la OMS Alexandru Rafila a afirmat ca ultimele raportari prezentate de GCS de peste 1.600 de cazuri de infectari sunt similare cu cele de saptamana trecuta. El a adaugat ca este important ca aceasta crestere sa fie rezonabila in perioada urmatoare, undeva intre 10 si 20% pentru…

- Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, vine cu previziuni infricoșatoare despre urmatoarea perioada. Medicul anunța o evoluție a pandemiei la noi in țara, ca urmare a creșterii numarului de cazuri in Europa. De asemenea, medicul le da o speranța romanilor cu privire la perioada in care cazurile…