- Efectele participarii in numar mare la festivalul Untold de la Cluj se vad in trendul ascendent al infectarilor pe care il observam in perioada de fata, a spus Alexandru Rafila, medic si reprezentant al Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, la postul Romania TV. Mai mult de 265.000 de persoane,…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, acuza Guvernul Cițu ca prin inacțiunea sa a incurajat raspandirea coronavirusului in Romania. Rafila critica absența masurilor preventive inainte de festivalul UNTOLD. „Asta va spuneam de la data de 1 august, ca socotelile Ministerului…

- Alexandru Rafila a declarat la Romania TV, ca edilul orașului Cluj-Napoca, Emil Boc, este responsabil daca regiunea va fi prima din țara ce va intra in carantina. Rafila a mai atras atenția asupra faptului ca s-au aprobat festivaluri cu zeci de mii de participanți, insa mulți elevi au fost…

- Printre cei aproximativ 75 de mii de oameni care au petrecut in a treia seara a festivalului UNTOLD s-a aflat și Lucian Bode. Acesta a fost surprins in timpul unei discuții, fara masca de protecție, inconjurat de nenumarate persoane.Oficialul se afla la unul din barurile de la zona VIP. Cel din urma…

- Contagierile cu noul coronavirus au crescut usor pentru a doua saptamana consecutiv, cu peste 2,6 milioane de cazuri de COVID-19 raportate, reprezentand o crestere cu 3% fata de saptamana anterioara, in timp ce numarul deceselor la nivel global continua sa scada, a informat miercuri Organizatia Mondiala…

- Fostul reprezentant al Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, Alexandru Rafila, spune ca bolnavii Covid – 19, nevaccinați, se pot infecta cu tulpina indiana deoarece imunitatea data de boala variaza intre trei si sase luni. Intrebat duminica, la emisiunea Insider Politic, daca bolnavii nevaccinați,…

- Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, medicul Alexandru Rafila, nu știe daca un al patrulea val al pandemiei de coronavirus va „lovi” Romania, insa se așteapta la o creștere a numarului de cazuri in urmatoarea perioada, informeaza Prima TV, citata de News.ro.Deputatul PSD a explicat…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si-a manifestat joi ingrijorarea fata de cresterea cazurilor de COVID-19 in tarile ce gazduiesc EURO 2020, amintind ca evenimentele unde se reuneste multa lume pot fi evenimente de ''supercontagiere'', relateaza agentia EFE. ''Nu este vorba doar despre partidele…