Rafila: Este sezonul virozelor; trebuie dezvoltate ambulatorii de specialitate Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca sezonul virozelor, in care ne aflam, are un mic decalaj in acest an, precizand ca pentru a reduce supraaglomerarea de la unitatile de primiri urgente trebuie dezvoltate ambulatorii de specialitate, in special pentru copii. ‘Este sezonul virozelor. Nu este nimic neobisnuit. Este un anumit decalaj. Au inceput scolile mai devreme. Trebuie sa ne gandim cum sa facem sa luam ca si exemplu abordarea din pandemie, sa incurajam spitalele sa deschida ambulatorii de specialitate pentru pediatrie pentru ca doar o mica parte dintre copii au nevoie de internare.… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

