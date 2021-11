Rafila: Este exclusă plata serviciilor medicale de către nevaccinaţi Deputatul PSD Alexandru Rafila a declarat, marti, dupa negocierile dintre partide, privind introducerea obligativitatii certificatului verde la locul de munca, ca PSD nu este de acord cu propunerea PNL ca cei nevaccinati sa isi plateasca serviciile medicale, in cazul infectarii si a aratat ca in lege trebuie precizat clar in c conditii se introduce, situatia epidemiologica si criteriile privind renuntarea la acest certificat. Rafila a declarat, la Parlament, ca nu s-a ajuns la o concluzie in privinta certificatului verde, el aratand ca proiectul de lege respins de Senat are foarte multe amendamente,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

