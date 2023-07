Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu va vizita, miercuri dimineata, Spitalul Marie Curie din Bucuresti, unde au fost transferati copiii de la Centrul National Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii “Dr. Nicolae Robanescu”, afectat de incendiu. De asemenea, Ciolacu va merge si la Centrul de Recuperare pentru…

- Un incendiu violent a izbucnit, marți seara, la Spitalul Nicolae Robanescu, din București. Pompierii au ajuns rapid la fața locului, existand riscul ca spitalul Marie Curie, aflat langa acesta, sa fie afectat. 110 persoane au fost evacuate in siguranța – copii pacienți, aparținatori și personal medical.…

- Marcel Ciolacu a avut o reacție, luni noapte, dupa incendiul de la un spital de copii din Capitala.„Mulțumesc personalului medical și unitaților de intervenție pentru promptitudinea și profesionalismul de care au dat dovada in aceasta seara in cazul exploziei urmate de incendiu, de la Centrul Clinic…

- Diana Necula, absolventa a Colegiului National „B.P. Hasdeu‟, olimpica nationala la Biologie si admisa recent la Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila‟ din Bucuresti, vinde rosii pe o taraba din Piata centrala a municipiului Buzau pentru a-si ajuta parintii, confruntandu-se uneori cu prejudecati…

- Dupa scandalurile de la examenul de maturitate – Bacalaureat, au urmat…rezultatele concursului. Dupa MEN, EduPedu si Bacplus.ro, in Buzau o singuraunitate de invatamant a avut promovabilitate 100.0%: Colegiul National B.P. Hasdeu, unde media generala a fost de 8,99, la examen fiind prezenti 301 candidati.…

- Controversatul așa zis șef al masonilor din Romania, Radu-Ninel Balanescu, are la ora actuala trei joburi de pe urma carora este remunerat regește. 2.100 de euro pe luna pentru vataful masonilor Controversatul medic pediatru Radu Ninel Balanescu este de mai bine de 15 ani directorul medical al Spitalului…

- Premierul Marcel Ciolacu a participat la deschiderea pentru circulatie a pasajului rutier suprateran construit in Sectorul 3, in zona Autostrazii Soarelui (A2). In timp ce ii lauda pe primarii Robert Negoița (Sectorul 3) și Daniel Baluța (Sectorul 4), Ciolacu a spus ca cei doi primari sunt de la Buzau,…

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis ca oamenii afectați de inundații in ultimele zile vor fi ajutați de Guvern. ”Cele mai mari probleme sunt in localitatea Grecești din Dolj, unde zeci de persoane sunt izolate sau au fost evacuate preventiv”, se arata intr-un mesaj transmis sambata pe pagina de Facebook…