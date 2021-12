Stiri pe aceeasi tema

- „Nu inteleg de unde atata incrancenare din partea unei persoane care chiar nu a facut nimic in ceea ce priveste campania de vaccinare, a compromis-o prin declaratii si ne acuza pe noi ca facem un lucru gresit in conditiile in care stabilim un mecanism predictibil, transparent de introducere a unui certificat…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, l-a atacat pe președintele PNL, Florin Cițu, dupa ce liberalul a pus sub semnul intrebarii intențiile PSD privitoare la introducerea certificatului verde. „Nu a luat...

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, ia in calcul renunțarea la acordarea tichetelor de masa de 100 de lei pentru persoanele vaccinate impotriva COVID-19, pentru ca “stimulentele financiare nu mai produc efecte”. “Am avut discuții cu reprezentanții medicilor de familie privind masurile care trebuie…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a explicat, luni, la finalul ședinței conducerii PSD, in ce condiții va fi introdus certificatul verde la locul de munca și a insistat, raspunzand intrebarilor jurnaliștilor, ca vaccinarea este voluntara, nu obligatorie. “E vorba despre realizarea cadrului legal…

- Noul ministru al Sanatații, Alexandru Rafila, a precizat, miercuri, ca certificatul verde trebuie sa fie introdus in Romania pentru o perioada definita. “Discuțiile din Romania privind certificatul verde sunt destul de pasionale”, a spus Rafila la audierea in comisia de specialitate din Parlament, adaugand…

- Alexandru Rafila propune ca persoanele care decid sa se vaccineze sa obțina certificatul verde la 10 zile dupa prima doza ARN mesager, la fel ca cele vaccinate cu doza unica. In opinia lui Rafila, pentru a putea fi elimitata orice fel de discriminare, cei care se vaccineaza cu vaccin ARN mesager ar…

- Ministrul Sanatații, Cseke Attila, susține ca scaderea din ultimele zile a numarului de persoane care se vaccineaza este legata de faptul ca legea certificatului verde a fost respinsa in Parlament. ”Daca ne uitam la succesiunea evenimentelor și a zilelor, vedem ca am avut o acoperire care nu a fost…

- Certificatul verde COVID ar putea fi introdus in magazine, insa nu și in cele esențiale. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, precizat ca oamenii nu vor fi condiționați de vaccinare sau testare la intrarea in magazinele alimentare. Arafat a anunțat ca a discutat cu premierul…