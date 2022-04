Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca Romania a primit, in luna mai a anului trecut, o "solicitare expresa" prin care i se cerea sa spuna daca doreste cota-parte de vaccin anti-COVID achizitionata la nivelul Uniunii Europene, insa nimeni din Romania nu a raspuns, iar in aceste conditii…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, marti, ca Romania va primi aproape 40 de milioane de doze de vaccin in 2022 si 2023, situatia cu acestea fiind "complicata". "Ce vom face cu ele inca nu pot sa va raspund, pentru ca sunt cantitati foarte mari, care depasesc capacitatea de stocare in…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat luni, la Ploiesti, ca saptamana viitoare va incepe campania de distribuire a pastilelor de iodura de potasiu catre populatia eligibila. Saptamana aceasta facem campania de informare si, incepand de saptamana viitoare, distributia la toti cei care sunt…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma, referitor la campania de vaccinare impotriva COVID-19, ca "nu a fost un succes", dar nici un esec. "(...) poate ca exista si varianta de mijloc, avand in vedere ca avem 50- din populatie vaccinata", considera Rafila. El adauga ca vaccinarea anti-COVID va…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca nu crede ca se pune problema ca Ucraina ar folosi arme biologice, asa cum incearca sa acrediteze unii oficiali militari rusi. "Eu cred ca sunt niste chestii fanteziste, nu cred ca se pune problema in niciun fel ca Romania sa fie afectata de agenti biologici",…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, susține ca necesarul Romaniei de comprimate de iodura de potasiu este de 30 de milioane. Rafila a precizat ca s-a discutat deja și au inceput refacerea stocurilor la nivel național, iar pastilele vor fi ulterior direcționate catre primarii. Fii la curent…

- Apicultorii vor avea la dispoziție, in acest an, fonduri de aproape 60,2 milioane de lei, in creștere ușoara fața de suma alocata, anul trecut. De altfel, și valoarea totala a Programului National Apicol (PNA) 2020-2022 se va mari de la 169,62 milioane de lei, de la 168,63 milioane lei, contributia…

- Comisia Europeana (CE) anunta marti ca a informat Polonia ca urmeaza sa retina din fondurile europene care urmeaza sa-i fie platite o amenda aplicata din cauza nerespectarii unei hotarari a Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) - o premiera, relateaza AFP. Comisia a decis sa retina…