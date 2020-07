Rafila, despre şansele ca alegerile locale să fie organizate în septembrie: Dacă nu se întâmplă o schimbare importantă, mai degrabă nu "Daca noi reusim pana in luna septembrie, la jumatatea lunii septembrie, sa tinem lucrurile acestea sub control, sa reducem numarul de cazuri, sa scadem acea rata de transmitere sub 1 ca sa existe o scadere sustenabila, sigur, alegerile pot avea loc fara niciun fel de problema cu niste masuri a de protectie a celor care sunt in sectiile de vot. Ganditi-va ca discutam de peste 200.000 de persoane care sunt in sectiile respective. Inteleg ca sunt peste 18.000 de sectii de vot, iar daca punem o medie de 10 persoane, cred ca ducem undeva spre 200.000. Si accesul alegatorilor poate fi si el controlat… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantul Romaniei in Organizatia Mondiala a Sanatatii, Alexandru Rafila, este de parere ca alegerile locale pot avea loc in luna septembrie, asa cum a fost stabilit, insa numai in conditiile in care in Romania infectarile cu coronavirus vor fi tinute sub control si daca populatia va respecta toate…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, s-a aratat preocupat de trendul crescator al cazurilor noi de coronavirus in Romania, precizand, duminica, la Digi 24, ca acesta nu poate scadea din senin.Alexandru Rafila a mai declarat ca, pentru a stabili cat mai exact faza evoluției…

- Alexandru Rafila, șeful Societații Romane de Microbiologie, considera ca numarul in crestere de cazuri de COVID-19 nu este un motiv de panica, dar nici nu trebuie sa renunțam la precauții. Medicul precizeaza ca pericolul nu a trecut și face apel la respectarea in continuare a masurilor de igiena și…

- In țara noastra, rata de transmisibilitate a virusului este de sub 1, ceea ce in opinia specialiștilor este foarte bine. Cu alte cuvinte, datorita masurilor de prevenire, spalatul pe maini și purtatul maștilor de protecție, rata de transmisibilitate a virusului este de 0,8 la suta. ”Aș spune ca ar trebui…

- CORONAVIRUS ROMANIA. "Stam pe un soi de platou cam de cateva saptamani, avem 300- 350 de cazuri care se inregistreaza zilnic, in medie. Cred ca putem sa spunem cand a fost atins varful in Romania cand o sa vedem o descreștere constanta, macar de cateva zile, a numarului de cazuri incat sa ajungem…

- Alexandru Rafila, șeful Societatii Romane de Microbiologie, a declarat ca au fost probabil de zece ori mai multe cazuri de infectare cu coronavirus in Romania, fata de cele care au fost diagnosticate, dar ca nu am avut o circulatie extrem de intensa a virusului, procentul fiind foarte mic raportat la…

- Seful Societatii Romane de Microbiologie, medicul Alexandru Rafila, afirma ca Romania este de cateva saptamani intr-o zona de platou, avand saptamanal 300 – 350 de cazuri, iar dupa sarbatori nu a aparut o crestere alarmanta a numarului de cazuri. Rafila afirma ca data de 15 mai este, de fapt o conventie,…

- Seful Societatii Romane de Microbiologie, medicul Alexandru Rafila, afirma ca Romania este de cateva saptamani intr-o zona de platou, avand saptamanal 300 – 350 de cazuri, iar dupa sarbatori nu a aparut o crestere alarmanta a numarului de cazuri.