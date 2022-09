Stiri pe aceeasi tema

- Romania a distrus pana acum 3 milioane de doze de vaccin anti-COVID, iar alte 3 milioane expira pana la sfarșitul acestui an, a transmis ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Serurile nu pot fi donate, deoarece mecanismul COVAX nu primește varianta actuala a vaccinurilor. „In ceea ce privește vaccinarea,…

- In data de 5 septembrie debuteaza noul an școlar pentru toți elevii din Romania, un an școlar care vine cu o serie de noutați. Din start spunem ca anul școlar 2022-2023 are o durata de 36 de saptamani. Din acest an școlar vom avea module, mai exact sunt 5 module, desparțite de 5 vacanțe. Modulul 1 se…

- In ultimele 24 de ore, in Romania s-au inregistrat 12.353 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, a anunțat, marți, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Sunt cu 7.398 de infectari mai multe fața de ziua anterioara. 2.502 dintre cazurile noi de infectare din ultimele 24 de ore sunt ale unor pacienți…

- Numarul de cazuri COVID va creste pana la mijlocul lunii august, a estimat marți ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, citat de Agerpres , care a subliniat ca, in aceasta perioada, sistemul sanitar trebuie sa fie pregatit pentru un val sase al pandemiei, provocat de tulpini mai contagioase. ”Putem…

- Aproape 15.000 de cazuri de COVID-19 au fost inregistrate in ultima saptamana, dublu fața de cel raportat in intervalul 27 iunie-3 iulie, a anunțat Alexandru Rafila, ministrul Sanatatii, intr-o conferinta de presa.

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatatii, a anuntat luni, 4 iulie, intr-o conferinta de presa, ca estimeaza o crestere a numarului de cazuri de COVID in perioada urmatoare, iar in varful acestui val, preconizat pentru inceputul sau sfarsitul lunii august, sa se ajunga la 10.000 de cazuri pe zi.