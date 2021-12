Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca masurile care vor fi luate pentru perioada in care romanii vor petrece in strada, cum ar fi de Revelion, vor fi discutate in perioada urmatoare si vor fi facute publice in timp util. Totusi, Ministerul Sanatatii nu recomanda organizarea de evenimente…

- Ce ne pregatesc autoritațile de Revelion in condițiile in care sunt aplicate noi masuri pentru prevenirea raspandirii variantei Omicron a SARS COV-2. Potrivit ministrului Sanatații, Alexandru Rafila, nu vor fi masuri „stupide”. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat ca nu recomanda petreceri…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, nu recomanda petreceri cu numar mare de persoane de Revelion și recomanda oamenilor sa respecte in continuare masurile de protecție, chiar daca incidența COVID ramane scazuta. El spune ca „nu vor fi luate masuri stupide” pe care oamenii sa nu le poata respecta.

- Referitor la persoanele repatriate din Africa de Sud, precizam faptul ca, in urma testelor efectuate, 3 persoane (2 la aeroportul din București și 1 la Baia Mare), au fost depistate ca fiind pozitive cu virusul SARS-CoV-2. Precizam ca testele au fost efectuate la cele doua aeroporturi (București și…

- Marți seara, la B1 TV, Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a vorbit despre restricțile de sarbatori, dar și despre trendul pandemiei. Totodata, Rafila a declarat ca trebuie sa fim precauți in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ministrul Sanatații a vorbit, marți seara, despre modul ingrijorator in care se desfașoara pregatirile din țara pentru sarbatorile de iarna. Mai exact, Alexandru Rafila a facut referire la Targurile de Craciun, acolo unde regulile par, mai degraba, sa fie ignorate decat respectate. Potrivit oficialului,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat ca se intelege institutional cu seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat si ca “incercam sa ne vedem fiecare de treaba lui”. Rafila a fost intrebat, duminica, la Antena 3, daca se intelege foarte bine cu Raed Arafat. “Ma inteleg institutional,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, considera ca institutia pe care o reprezinta trebuie sa fie coordonatorul national al gestionarii pandemiei de COVID 19, si nu Comitetul National pentru Situatii de Urgenta.Ministrul a mentionat ca acest aspect va fi analizat in Guvern.Problemele de sanatate publica…