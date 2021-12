Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat astazi, la finalul intalnirii cu reprezentantii cultelor religioase din Romania ca probabilitatea ca persoanele depistate pozitiv in urma testarii, la intoarcerea din Africa de Sud, sa fie infectate cu varianta Omicron a virusului este una mare. Conform…

