Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi, 25 august, ca oamenii care vin in spitale sunt tratati de cadrele medicale, in numeroase situații, cu atitudini distante, cu toate ca bolnavii au nevoie nu doar de tratamentul specific, ci si de „foarte multa empatie, foarte multa grija”. „Comportamentul…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi, la Iasi, ca daca vrem sa imbunatatim sistemul de sanatate trebuie sa lucram mai mult la educarea personalului medical, dar in acelasi timp sa politizam mai putin lucrurile.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila a afirmat, joi, ca de multe ori pacientii sunt tratati de personalul medical distant și ca "daca vrem sa imbunatatim sistemul de sanatate trebuie "sa lucram mult in educarea oamenilor, a personalului medical".

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi, la Iasi, ca daca vrem sa imbunatatim sistemul de sanatate trebuie sa lucram mai mult la educarea personalului medical, dar in acelasi timp sa politizam mai putin lucrurile. Alexandru Rafila a afirmat, intr-o conferinta de presa, ca lipseste de foarte…

- In ultima perioada tot mai mulți romani stau cu ochii pe cifrele zilnice venite de la autoritați, mai exact pe bilanțul cazurilor noi de COVID-19 inregistrate in Romania, intrebandu-se care ar putea fi evoluția situației in toamna și la iarna. Mai nou revine in atenție și o alta boala specifica indeosebi…

- Va fi din nou obligatorie purtarea maștii? E o intrebare pe care nu sunt puțini cei care au ajuns sa o aiba, mai ales pe fondul cifrelor oficiale venite marți, despre situația cazurilor noi de COVID-19 raportate in Romania. Numarul cazurilor noi de SARS – CoV – 2 a crescut simțitor. Marți, 26 iulie,…

- Calitatea sistemului de Sanatate din Romania a fost mereu pus la indoiala, avand in vedere serviciile medicale deficitare, lipsa de igiena in multe unitați medicale, calitatea alimentației pacienților. Chiar și așa, rezultatele medicilor romani sunt de multe ori demne de apreciat, ei fiind eroii noștri,…

- Pompierii au fost solicitați sa intervina de urgența la spitalul din Iași, dupa ce au fost semnalate degajari de fum la etajul 1. Au fost evacuați 50 de copii și 150 de persoane adulte, transmite ISU Iași, care precieaza ca, in acest moment, nu este cunoscuta cauza incidentului. Incidentul s-a produs…