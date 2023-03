Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, considera necesar un cadru legal care sa impiedice cumulul pensiei speciale cu salariul, insa afirma ca, atat timp cat exista "legalitate" iar angajarile se fac conform legislatiei in vigoare, nu vede o problema. "Sunt astfel de cazuri. Cat timp aceasta situatie…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, spune ca e necesar un cadru legal care sa impiedice cumulul pensiei speciale cu salariul. El adauga, insa, ca atat timp cat exista „legalitate” iar angajarile se fac conform legislatiei in vigoare, nu vede o problema.

- Romania se confrunta cu o problema serioasa in piata muncii, de natura structurala, cu o participare prea mica la activitatea economica, precum si cu un abuz de pensii speciale la varste foarte mici, sustine Ionut Dumitru, economist sef Raiffeisen Bank. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca Romania se afla, in mod constant, alaturi de tari precum Grecia, Italia si Cipru, pe primele locuri la nivel european in ceea ce priveste consumul de antibiotice, el explicand ca de multe ori romanii trateaza virozele cu antibiotice, care sunt destinate…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, apreciaza ca nu ar trebui sa existe o segregare intre spitalele publice si cele private, in privinta medicilor care lucreaza in aceste unitati sanitare.

- Mama micuței in varsta de un an și jumatate a declarat luni, 16 ianuarie, la Antena 3, ca fetița și-a recapatat vederea in proporție de suta la suta, dar „are sensibilitate la lumina”. O fetita de un an si jumatate si tatal sau au suferit arsuri corneene dupa ce au fost expusi la o lampa cu ultraviolete…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, dupa intalnirea de luni cu producatorii de medicamente, ca exista probleme privind o discontinuitate in furnizarea unor peniciline, penicilina cu administrare orala, amoxicilina sau unele combinatii ale amoxicilinei. Acest lucru este cauzat de o intarziere…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat luni, 9 ianuarie, ca unele medicamente nu se gasesc in farmacii in aceasta perioada din cauza creșterii cererii și pentru ca materia prima din China este livrata cu intarziere, relateaza News.ro . Probleme sunt cu furnizarea unor peniciline și amoxicilinei.…