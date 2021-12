Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca in Europa au fost depistate 70 de cazuri de infectare cu Omicron și ca "nu peste mult timp si in Romania se vor inregistra astfel de cazuri".

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anuntat miercuri, 1 decembrie, ca au fost inregistrate 70 de cazuri de infectare cu tulpina Omicron in Europa, iar noua tulpina va ajunge si in Romania, informeaza Mediafax."Exista in 11 state UE si sunt 70 de cazuri inregistrate la nivelul regiunii Europa a…

- Alertele Comisiei Europene privind tulpina Omicron tensioneaza și mai tare situația Covid-19 in Europa, respectiv Romania. Cu toate acestea, prezența la vaccinare este redusa, iar riscurile transmiterii comunitare cresc exponențial de la o zi la alta. Alexandru Rafila a explicat, duminica seara, condițiile…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat sambata, in cadrul unei conferințe de presa, ca a discutat cu specialiștii din sanatate publica despre masurile care se impun in Romania atat in ceea ce privește posibilitatea apariția tulpinii Omicron, cat și a stoparii pandemiei de Covid-19. Rafila…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca a fost adoptata o Hotarare a CNSU in baza careia calatorii care ajung in Romania din sudul Africii, unde a fost depistata noua varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2, vor fi carantinati timp de 14 zile. Alexandru Rafila, ministrul Sanatații: „Avand…

- Ministrul Sanatații a anunțat, sambata, ca va fi adoptata o hotarare CNSU dupa apariția tulpinei africane COVID, care a produs panica in Europa. "Urmeaza sa vedem daca eficaitatea vaccinului se pastreaza. Avand in vedere aceste alerte, Romania s-a adaptat și, acum, a fost adoptata o hotarare…

- Alexandru Rafila, noul ministru al Sanatatii, a explicat, vineri seara, la Digi24, care sunt datele existente pana in prezent despre noua tulpina sud-africana a coronavirusului, numita Omicron și catalogata astazi, de Organizația Mondiala a Sanatații drept „varianta ingrijoratoare”. „Am primit de…