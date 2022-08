Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca in acest moment nu are in proiect candidatura la Presedintia Romaniei, dar daca PSD va considera ca ar putea fi candidat, el nu ar avea „nicio problema legata de o astfel de decizie”, informeaza Agerpres. „Candidatura la prezidentiale din partea PSD, a spus foarte clar domnul presedinte Ciolacu, va fi pe baza de competitie. Eu nu am in momentul de fata un astfel de proiect, ramane de vazut care va fi decizia la nivel politic, eu servesc acest partid. Daca PSD considera ca eu as putea sa fiu unul dintre candidatii potentiali, nu am nicio problema…