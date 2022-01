Rafila, despre numărul uriaș de cazuri Covid-19: Nu există momentan motive de panică Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat ca numarul record de infectari nu este o surpriza avand in vedere ca pentru prima data s-au facut aproape 110.000 de teste. Nu sunt cifre neașteptate și este posibil ca saptamana viitoare creșterea sa continue, a spus ministrul. El a adaugat ca momentan nu sunt motive de panica, ca regulile trebuie respectate și vaccinarea incurajata. “Ne așteptam ca azi sa fie acest numar, ne aflam dupa o perioada in care testarea a fost puțin mai redusa. Azi s-au efectuat pentru prima data aproape 110.000 teste. Acest numar (de infectari – n.r.) e preocupant,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

