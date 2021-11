Stiri pe aceeasi tema

- „Anumite informații spun ca aceasta varianta ar fi de patru ori mai transmisibila decat tulpina Delta, care și ea e mai transmisibila de trei ori decat tulpina clasica. In condițiile in care Delta este de 3-4 ori mai transmisibila decat Alpha. Deci ar fi de 12 ori mai transmisibila decat tulpina inițiala",…

- Alexandru Rafila, noul ministru al Sanatatii, a explicat, vineri seara, la Digi24, care sunt datele existente pana in prezent despre noua tulpina sud-africana a coronavirusului, numita Omicron și catalogata astazi, de Organizația Mondiala a Sanatații drept „varianta ingrijoratoare”. „Am primit de…

- Ministrul Sanatații Alexandru Rafila a anunțat, vineri seara, la un post TV, ca la biroul OMS din Romania a fost primita informarea privind pericolul noii variante sud-africane, denumite astazi Omicron, ce a fost declarata, de OMS, „varianta preocupanta”. Alexandru Rafila, medic specialist Microbiolog…

- Se știu foarte puține date despre tulpina noua, descoperita in Africa de Sud, iar Romania ar putea emite recomandari cetațenilor sa nu calatoreasca in aceste zone, a spus, vineri, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Rafila a spus ca oamenii pot avea noroc ca tulpina noua, deși cu o transmisibilitate…

- „Avem deja cazuri secundare in Hong Kong, in Israel și un caz in Europa, in Belgia, intr-adevar. Sunt cazuri de import, la persoane care au avut istoric de calatorie. Trebuie sa ințelegem ca aceste variante virale se identifica in urma testelor de secvențiere și le identificam atunci cand ele deja sunt…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat vineri ca datele preliminare sugereaza ca o noua varianta a coronavirusului idetificata prima data in Africa de Sud prezinta un risc mai mare de reinfectare decat alte variante, stabilind ca este una ”ingrijoratoare”, informeaza BBC și CNBC . Noua varianta…

- Noua tulpina mutanta a fost identificata și in Europa , fiind raportata in Belgia, iar ministrul de Interne, Lucian Bode, a anuntat, dupa sedinta de Guvern, ca Romania va introduce pe lista roșie statele vizate de noua tulpina COVID, din sudul Africii, daca OMS va recomanda acest lucru, informeaza Agerpres…

- Presedintele Colegiului Medicilor din Romania, Daniel Coriu, a declarat, joi, ca peste 92% dintre persoanele infectate cu SARS-CoV-2 care au murit nu erau vaccinate anti-COVID, subliniind ca imunizarea este “singura arma” impotriva pandemiei. Acesta a avut o intalnire cu o delegatie a Organizatiei Mondiale…