Medicul Alexandru Rafila, care va candida pentru Parlament din partea PSD, a declarat joi ca a fost un pas dificil pentru el sa intre in politica, dar, pe de alta parte, avand in vedere ca a avut o cariera administrativa in spate, a considerat ca are suficient de multa experienta ca sa ajute tara. "A fost un pas dificil pentru mine, recunosc, dar, pe de alta parte, avand in vedere ca am avut o cariera administrativa in spate, am considerat ca am suficient de multa experienta sa pot sa ajut, nu neaparat PSD, sa pot sa ajut aceasta tara, impreuna cu multi alti colegi, incat sa putem sa avem o legislatie…