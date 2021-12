Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat miercuri, la finalul sedintei de guvern, ca a fost aprobata Ordonanta de Urgenta privind implementarea formularului de intrare in Romania pentru pasageri.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila a declarat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca introducerea formularului de localizare a pasagerilor va deveni obligatorie in cadrul UE, acest lucru fiind transmis in cadrul unei discutii pe care a avut-o cu toti ministrii ai sanatatii din UE, in contextul pregatirii…

- Inainte ca Executivul sa aprobe, in ședința de miercuri, hotararea de guvern referitoare la prelungirea starii de alerta incepand cu 9 decembrie și masurile pentru Sarbatorile de iarna, ministrul Sanatații a lansat un avertisment in contextul inlesnirii unora dintre restricții. „Trebuie sa fie foarte…

- O decizie pentru masurile anti-OMICRON este așteptata saptamana viitoare de la autoritațile din Romania. Potrivit surselor Realitatea PLUS, in ședința de Guvern, șeful DSU, Raed Arafat, a venit cu propunerea ca romanii care vin din alte zone in șara sa prezinte un test RT-PCR indiferent daca sunt trecuți…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a precizat vineri ca in sedinta de guvern nu a existat niciun fel de dezbatere in contradictoriu pe tema introducerii testarii pentru persoanele care intra in tara, mentionand ca au fost analizate recomandarile in acest sens ale Centrului european de control al…

- Ministrul Sanatatii, Cseke Attila, a anuntat ca medicamentul Favipiravir poate fi eliberat in regim ambulatoriu, de la farmacia cu circuit inchis din spitale, pentru bolnavii COVID cu forme usoare. Cseke Attila a declarat, intr-o conferinta de presa la finalul sedintei de Guvern, ca acest…