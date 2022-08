Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, marti seara, ca discutia despre iodura de potasiu a fost politizata in mod excesiv, considerand ca avem vocatia de a compromite masurile de sanatate publica, transmite News.ro. Rafila a declarat, marti, la Antena 3, ca despre distributia iodurii de potasiu…

- Un ordin al Ministerului Sanatații precizeaza cum se obțin pastile cu iod, necesare in caz de incident nuclear. Ordinul semnat de ministrul Alexandru Rafila a fost publicat, la data de 23 iunie, in Monitorul Oficial. Documentul se intituleaza „ORDIN privind modalitatea de distribuire a medicamentului…