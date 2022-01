Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat sambata ca in Romania nu se poate crea un fond de despagubire a persoanelor care au efecte adverse in urma administrarii medicamentelor anti-COVID, pe modelul pe care Pfizer l-a propus, deoarece nu este adaptat legislatiei romanesti si legislatiei europene.…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a vorbit despre faptul ca Pfizer a cerut crearea unui fond de despagubiri pentru persoanele care au reactii adverse la medicamentele anti-COVID, precizand ca aceasta companie a venit cu un model de contract american, care nu era adaptat legislatiei europene.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, joi, in sedinta de Guvern, ca 50.000 de cutii de Molnupiravir vor ajunge luni in Romania. ”Luni va sosi in Romania o cantitate de 50.000 de cutii de medicament inovativ, antiviral, Molnupiravir. Am reusit sa facem acest lucru”, a anuntat, joi, in…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, miercuri, ca a fost incheiat contractul pentru livrarea Molnupiravir, care poate fi administrat pacientilor cu risc crescut si simptomatici la COVID-19, primele cantitati din acest medicament urmand sa ajunga in Romania pana la finalul acestei saptamani.…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a estimat, duminica, referitor la varful celui de-al cincilea val al pandemiei de COVID-19, pe care Romania il traverseaza in aceasta perioada, ca ar putea fi atins in perioada 10-15 februarie. El arata ca, desi rata de transmisibilitate a virusului SARS-CoV-2…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a prezentat, vineri, scenariile Institutului Național de Sanatate Publica (INSP) și predicțiile pentru evoluția pandemiei pana la data de 14 februarie. Potrivit acestor estimari, Romania ar putea ajunge la 76.000 de cazuri COVID/zi in prima jumatate a lunii viitoare. …

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat marti, ca se incearca gasirea de solutii pentru acordarea in ambulatoriu a medicamentului anti-COVID Favipiravir, un antiviral „care poate sa scurteze cu doua-trei zile durata bolii, dar care nu influenteaza in niciun fel formele complicate si decesul”.…