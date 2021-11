Rafila declară ”război” pandemiei și blamează lipsa asistenței medicale în ambulatoriu Alexandru Rafila, propus ministru al Sanatații, a declarat miercuri in timpul audierii ca prioritatea mandatului sau este „controlul pandemiei”. „Sunt multe lucruri pe care aș putea sa le spun, 45 de minute e un termen relativ scurt, aștept intrebari. Prioritatea mandatului este controlul pandemiei, drumul spre normalitate și dezvoltarea unui sistem de sanatate care sa fie accesibil populației. Totdeauna voi spune ca aceste realizari daca vor fi incunutate de succes vor fi meritul tuturor oamenilor din Sanatate care sprijina acest lucru”, a afirmat Rafila, la inceputul audierii. Lipsa asistenței… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila, propus ministru al Sanatații, a declarat miercuri in timpul audierii ca prioritatea mandatului sau este „controlul pandemiei”. „Sunt multe lucruri pe care aș putea sa le spun, 45 de minute e un termen relativ scurt, aștept intrebari. Prioritatea mandatului este controlul…

- Alexandru Rafila, viitorul ministru al Sanatatii: „Pregatirile pentru valul 5 trebuie sa inceapa imediat. Nu cred ca-l putem evita” Alexandru Rafila, propunerea PSD pentru functia de ministru al Sanatatii, a anuntat ca pregatirile pentru valul 5 al pandemiei si cresterea numarului de teste COVID reprezinta…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila, propus ministru al Sanatații, a declarat marți ca accesul pacienților la tratamentul in ambulatoriu trebuie sa fie mult mai facil, astfel ca oamenii sa nu se mai trateze cu medicamente pe care și le cumpara singuri, fara sa fie prescrise de medic. El a adaugat ca pregatirile…

- In prezent, in capitala este nevoie de mai mult de 100 de medici de familie și exista un deficit de personal de alți medici, precum și asistente medicale in diferite spitale. Despre aceasta a spus șeful interimar al Direcției Generale Asistența Sociala și Sanatate a primariei municipiului Chișinau,…

- Reprezentanții PSD și PNL au avut, joi, o intalnire pe tema programului de guvernare privind domeniul medical. La final, Alexandru Rafila, posibila propunere a PSD pentru poziția de ministru al Sanatații, a...

- Europa a ajuns din nou epicentrul pandemiei de Covid, a avertizat Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), in contextul in care numarul infectarilor crește pe tot continentul. De vina sunt rata scazuta a vaccinarii in unele zone și relaxarea masurilor de sanatate publica. Pandemia nu s-a incheiat, și…

- Specialiștii in sanatate, Alexandru Rafila și Adrian Streinu-Cercel, au participat astazi in calitate de experți, la o intalnire tehnica privind gasirea unor soluții imediate la criza sanitara, care a avut loc la sediul Guvernului. Invitația a fost facuta de ministrul interimar al Apararii, Nicolae…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila și fost reprezentant al Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a declarat, luni seara, la Antena 3, ca intrarea PSD la guvernare ar fi o soluție pentru oprirea pandemiei COVID-19 și a vorbit despre varianta unui guvern PNL-PSD-UDMR. Rafila a indemnat populația…