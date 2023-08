Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anunțat vești bune despre trei dintre victimele exploziilor din Crevedia, tratate in strainatate. Din Belgia, unul dintre pacientii a fost detubat, respira spontan si este constient si din Austria, unde un pacient cu o suprafata arsa de peste 10% a evoluat foarte…

- „Pacienții transferați in strainatate sunt mai bine. Avem inca in continuare in Bucuresti doi pacienti foarte grav, unul care are arsura de peste 05% din suprafata corpului, la Spiatalul Floreasca, celalalt la Bagdasar-Arseni, un barbat nepalez cu arsura de peste 90%. Sunt in stare critica amandoi si…

- Pacienții critici internați, doi la Spitalul Clinic de Urgența București și unul la Spitalul ”Bagdasar-Arseni, sunt stabilizați, dar prognosticul ramane rezervat, a anunțat ministrul Sanatații. Sunt pacienți cu peste 90% suprafața corporala arsa in urma exploziilor de la Crevedia. „Starea este stabila,…

- Tragedia din Crevedia a lasat in urma zeci de raniți și nenumarate intrebari. 58 de persoane au fost ranite in exploziile de sambata seara de la stația de gaz petrolier lichefiat ce funcționa ilegal. Printre ei, 39 de pompieri, doi polițiști și doi jandarmi, iar doua persoane – soț și soție – au murit.…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anunțat in conferinta un nou bilanț provizoriu al victimelor exploziilor de la stația GPL de la Crevedia. Un numar de 58 de persoane au fost internate și vor fi transferate astazi catre spitalele din afara țarii. Pana acum 4 pacienți au plecat deja. Un pacient…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca in cursul zilei de duminica si in noaptea de duminica spre luni vor fi transferati alti 6 pacienti cu arsuri grave in urma exploziilor de la statia GPL din Crevedia. El a precizat ca rudele pacientilor transferati in strainatate vor putea insoti bolnavii,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca alti opt pacienti care au fost raniti in exploziile produse la statia GPL din Crevedia vor fi transferati la spitale din strainatate, respectiv la unitati medicale din Austria, Germania si Norvegia. „Urmeaza ca in cursul zilei si la noapte sa fie transferati…

